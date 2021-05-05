Вероятной причиной крупного пожара в киосках на Алтае стало замыкание электропроводки

Горно-Алтайск, 5 мая. Стала известна возможная причина ЧП на территории торговых киосков. Огонь уничтожил сразу несколько построек.

Специалисты из Барнаула устанавливают причины возгорания на площади 500 квадратных метров в селе Майма. По предварительной версии, ЧП случилось из-за замыкания электропроводки, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в ночь с 4 на 5 мая на территории торговых киосков. Несколько построек были уничтожены огнем, с которым позже справились сотрудники МЧС. Всего в тушении пожара принимали участие 32 человека личного состава и 11 единиц техники. Пострадавших в результате происшествия нет.