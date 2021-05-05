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Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов донецкий поселок

Армия
Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов донецкий поселок
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Тюнников

Донецк, 5 мая. Украинские военные в очередной раз нарушили режим тишины на мариупольском направлении, под гранатометный обстрел попал донецкий поселок Заиченко.

Об огневой провокации со стороны украинских военных сообщили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК). По их данным, огонь вели из подконтрольного ВСУ населенного пункта Гнутово.

«08:05 — н. п. Гнутово — н. п. Заиченко: выпущено две гранаты из СПГ, три гранаты из РПГ», — указали представители ДНР.

Следует отметить, что украинские военные регулярно нарушают режим прекращения огня и дополнительные соглашения по обеспечению перемирия в Донбассе, которые вступили в силу в прошлом году.

Ранее представители ДНР передали, что ВСУ подвергли минометному обстрелу поселок Старомихайловка. Местные жители также сообщили о взрывах, которые прогремели в Петровском районе на западе Донецка.

Накануне бойцы ВСУ открыли огонь по позициям Народной милиции ДНР в районе населенного пункта Водяное. Как передает RT, во время обстрела скончался один из членов ополчения республики.

украина ЛНР всу донбасс сцкк
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