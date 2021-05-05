Участниками массовой драки в Ленинске-Кузнецком стали около 10 человек

Кемерово, 5 мая. Полиция ищет участников массовой драки на проспекте Текстильщиков в Кемеровской области. В потасовке оказались задействованы около 10 человек, сообщил источник ФАН.

Конфликт произошел в городе Ленинске-Кузнецком. Запись потасовки попала в Сеть. На кадрах можно рассмотреть, что некоторые участники вооружены палками и битами.

Источник ФАН отметил, что заявлений по факту случившегося в полицию пока не поступало. По предварительным данным, «ареной битвы» стал проспект Текстильщиков, возле магазина «Продуктовая лавка».

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности всех участников конфликта, сообщал ранее ФАН. Свидетелей события просят обратиться в отдел полиции по городу.