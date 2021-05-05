ВСУ четыре раза обстреляли ЛНР за прошедшие сутки

Луганск, 5 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) 4 мая четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию и населенные пункты Луганской Народной Республики.

Об этом заявили официальные представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Киевские силовики организовывали провокации в районе населенных пунктов Калиновка, Логвиново, Смелое и поселка Донецкий. Обстрел производился из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ-9 и стрелкового оружия», — сказано в сообщении представителей ЛНР.

В результате обстрелов со стороны ВСУ получил ранение боец Народной милиции ЛНР, подчеркивается в опубликованном релизе.

Ранее стало известно о минометных обстрелах ДНР со стороны позиций ВСУ.

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