Японцы остались под впечатлением от арктического «снежного крейсера» из России

Токио, 5 мая. Японские журналисты посвятили статью успехам России в освоении Арктики. Однако читателям больше запали в душу арктические двухсекционные вездеходы ДТ-30.

Статья, которая столь взбудоражила японских технофилов, появилась в интернет-издании Yahoo News Japan, авторы которого рассказали о том, как Россия осваивает суровый заполярный край. По прогнозу обозревателей издания, в скором времени Москва может получить новые морские пути на севере России, когда часть льда сойдет из-за проблемы глобального потепления. Авторы статьи не оставили без внимания и технику российских войск, которую пришлось адаптировать под требования сурового края. Среди них был упомянут и вездеход ДТ-30.

Пользователь под ником rejisu указал, что аналогичная машина есть у армии США, но их широко разрекламированный «снежный крейсер» не снискал на международном рынке особой славы.

«Все-таки у русских богатый опыт жизни в условиях Крайнего Севера и экстремально низких температур. У них все получается», — заключил rejisu.

Другой читатель отметил, что в армии самообороны Японии в ходу шведский аналог российской машины, который несет службу на базе Садо в Ниигате, но «русский ДТ-30» производит более мощное впечатление.



Живучесть платформы ДТ-30 позволила российским разработчикам спроектировать на основе гусеничных шасси вездехода самоходную артиллерийскую установку. Разработка получила название «Магнолия» и вышла на испытания в феврале.