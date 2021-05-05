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Продюсер Морозов объяснил, почему Табаков и Ефремов не могли домогаться Проклову

Шоу-бизнес
Продюсер Морозов объяснил, почему Табаков и Ефремов не могли домогаться Проклову
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 5 мая. Театральный продюсер Евгений Морозов прокомментировал скандал с домогательствами, который пережила в детстве актриса Елена Проклова.

Споры вокруг артистки разгорелись после ее похода на шоу «Секрет на миллион». Проклова рассказала, что ее домогался некий известный артист, когда ей было 15 лет. По словам актрисы, этот мужчина вывозил ее в лес, где трогал интимные места.

Имя этого человека Проклова предпочла не разглашать, однако пользователи Сети тут же начали строить собственные догадки. Так, зрители предположили, что это мог быть Олег Табаков, поскольку в тот период он снимался с актрисой в одном фильме. Кроме того, в одном из давних интервью артистка говорила, что у нее когда-то был роман с Табаковым.

Попал под подозрения поклонников и Олег Ефремов, который тоже играл в одном фильме с Прокловой. Как вспомнили пользователи Сети, артистка давно рассказывала, что он был ею увлечен.

Олег Табаков

По мнению Евгения Морозова, ни Табаков, ни Ефремов не могли домогаться юную Проклову. Продюсер сделал такой вывод, поскольку был знаком с обоими артистами.

«Они не позволили бы себе что-либо, что бросит тень на их карьеру. Да, они выпивали, матерились, но не более того. Никогда в жизни, а уж в те коммунистические времена, никто из них не посмел бы кого-то увезти в лес. Они были законопослушные граждане. У их гримерок бабы голые стояли, зачем им Проклову везти в лес?!» — объяснил свою позицию Морозов.

Откровениям Прокловой театральный продюсер совсем не поверил. Морозов предположил, что актрисе заплатили за этот рассказ, либо же она готовит некий телепроект и подогревает таким образом интерес к своей персоне, пишет kp.ru.

Елена Проклова рассказывала, что пережила еще один эпизод домогательств в 12 лет. Партнер актрисы по съемкам ранее опроверг это заявление.

морозов продюсер проклова
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