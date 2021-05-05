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Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti поступила в продажу до официального анонса

Технологии
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti поступила в продажу до официального анонса
nvidia.com  /  NVIDIA

Лондон, 5 мая. Топовая видеокарта GeForce RTX 3080 Ti компании NVIDIA появилась в продаже в одном из розничных магазинов ОАЭ. Официальный анонс устройства пройдет только 31 мая.

Сейчас геймеры могут купить MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X за 3,5 тыс. долларов. После официального анонса стоимость гаджета составит порядка 2 тыс. долларов. Продавцы на Ближнем Востоке и в Южной Азии нередко продают новинки по завышенным ценам.

Многие геймеры стали массово жаловаться на проблемы с новым обновлением Windows 10 во время игрового процесса. NVIDIA предложила им удалить последний апдейт операционной системы, чтобы избежать неполадок во время игры, сообщает «Ридус».

Покупка британской компании Arm корпорацией NVIDIA может попасть под действие принятого в Великобритании закона. Согласно нововведению на территории страны, все сделки с участием зарубежных капиталов в 17 отраслях будут находиться под усиленным контролем властей.

видеокарта nvidia geforce rtx 3080 ti
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Все новости / Технологии / Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti поступила в продажу до официального анонса
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