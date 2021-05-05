Профессия автомеханик: плюсы и минусы, зарплата и требуемый уровень образования в России

Количество автомобилей в нашей стране неуклонно растет, а значит, специалисты по их обслуживанию становятся все более востребованными. И это вовсе не перспектива завтрашнего дня, а нынешняя реальность.

В поиске автомехаников уже сегодня заинтересованы более 18 тысяч работодателей, о чем свидетельствуют вакансии на специализированных интернет-порталах. Найти работу специалисту с опытом не составит труда ни в одном городе России. А если опыта нет, новичка-автослесаря с удовольствием примут на стажировку в автомастерскую или СТО, где он сможет получить необходимые навыки в течение трех-шести месяцев.

В чем же основные особенности профессии автомеханика в России сегодня? Каковы плюсы и минусы специальности? Какой уровень образования автомеханика приветствуется работодателями? И на какой заработок стоит рассчитывать на старте карьеры и в последующие годы? Отвечаем на эти вопросы в обзоре ФАН.

Чем занимается автомеханик

Специалист этого профиля занимается ремонтом и обслуживанием автомобилей.

В его обязанности входят:

диагностика транспортных средств;

проведение ремонтных работ;

техническое обслуживание для поддержания исправного состояния транспорта.

Теоретически автослесарь-универсал может работать с любыми автомобилями: легковыми, грузовыми, автобусами, а также выполнять ремонт любых систем и узлов транспортных средств отечественного и зарубежного производства. Однако на практике такая универсальность почти недостижима. Часто попытки специалиста объять необъятное завершаются его поверхностными знаниями, поэтому обычно автослесари выбирают собственное направление работы и совершенствуются в нем, что улучшает качество предоставляемых услуг, увеличивает их ценность для клиента и стоимость.

Традиционно существует разделение автомехаников по специализациям:

диагност — определяет причину неисправности, но не выполняет ремонтных работ;

моторист — специализируется на ремонте двигателей;

жестянщик — выполняет кузовные работы после ДТП;

автоэлектрик — работает с электрическими системами и электрооборудованием;

маляр — занимается окрашиванием, восстановлением лакокрасочного покрытия.

Специалисты-универсалы, как правило, выполняют широкий комплекс работ, включающий:

замену технических жидкостей и фильтров;

замену деталей, изношенных в соответствии с пробегом авто;

текущий ремонт узлов и систем;

предоставляют рекомендации о ближайшей замене расходников и деталей.

На одной СТО всегда трудятся специалисты разных профилей, в том числе универсалы и узкопрофильные мастера. Автожестянщик может выполнять все работы по кузову, включая восстановление его геометрии и окрашивание, однако он никогда не займется восстановлением двигателя или трансмиссии. В то же время мастер-универсал не возьмет на себя ответственность по окрашиванию кузова, так как стоимость краски высока, а для ее подбора и нанесения важны опыт и квалификация.

Федеральное агентство новостей /

Минусы и плюсы профессии

У этой специальности много плюсов. В первую очередь — востребованность. Пока люди пользуются автомобилями, без работы автослесарь с навыками и желанием трудиться точно не останется.

Есть и другие преимущества профессии.

Низкий образовательный порог входа в профессию. Чтобы начать работать, не обязательно получать высшее образование. Достаточно средне-специального. Для многих владельцев СТО куда большее значение имеют опыт сотрудника и его квалификационные навыки. В этой профессии действует правило: чем больше умеет и дольше трудится, тем ценнее и дороже специалист.

Возможность развития в выбранном направлении. Колористы или специалисты по кузовному ремонту, способные восстановить идеальную геометрию кузова после повреждения, высоко ценятся на рынке. При этом сам специалист может выбрать одно из направлений обслуживания авто и совершенствоваться только в нем, повышая собственную стоимость для работодателя и клиента.

Возможность работать на себя. Не обязательно трудиться в штате СТО или автомастерской. Можно оказывать услуги клиентам даже в собственном гараже, хотя перспектив карьерного роста и развития в крупной компании больше.

Возможность совмещения официальной работы и подработки. В выходные дни или в свободное время можно брать дополнительные заказы. К хорошему специалисту всегда выстраивается очередь из желающих привести авто в порядок.

Но нужно учитывать и минусы. Работа автомеханика требует физической силы и выносливости. Часто трудиться на ногах приходится весь день. Важно понимать, что эта работа грязная, так как сопряжена с обслуживанием механизмов и систем. Условия труда в автослесарных цехах далеки от комфортных, а график может оказаться ненормированным, если речь идет о выполнении срочного заказа.

Факт. Согласно опросу, 90% автомехаников удовлетворены своей работой и уровнем заработной платы. А вот перспективы карьерного роста, безопасность труда и баланс между жизнью и работой положительными считают не более половины специалистов этого профиля.

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Сколько зарабатывает автомеханик

Заработная плата зависит от опыта и квалификации специалиста. Новичку не стоит рассчитывать на оклад выше 25-30 тысяч рублей. В первые три-шесть месяцев на первом месте работы он фактически будет продолжать учиться в должности помощника автослесаря. Через полгода уровень оплаты труда может стать выше.

В небольших городах опытные специалисты зарабатывают 50-60 тысяч рублей в месяц. Сколько получает автомеханик в больших населенных пунктах, зависит от места его трудоустройства. Оклады в крупных СТО и технических центрах могут стартовать от 70 тысяч рублей и доходить до 200 тысяч рублей.

Факт. Специалисты узкого профиля, востребованные на рынке, сами определяют собственную загрузку. Они могут формировать запись с учетом желаемой плотности выполнения заказов. Клиенты, как правило, готовы ждать своего мастера до нескольких недель.

Сколько учиться на автомеханика

Интересно, что в эту профессию можно прийти и вовсе без профильного образования. На базе технических центров в крупных городах часто проводят курсы продолжительностью до двух месяцев, где обучают азам профессии с нуля.

Конечно, окончив такие курсы, специалист получает минимум знаний и практических навыков. Но при наличии технического среднего образования такое экспресс-обучение вполне может помочь найти работу.

Однако рассчитывать на подобные курсы вовсе без образования не стоит. Куда больше шансов положить успешный старт карьере позволит обучение в колледже. Автомехаников обучают в рамках специальности «Техника и технологии наземного транспорта».

Продолжительность обучения в колледже на автомеханика после девятого класса составляет четыре года. После 11 класса можно окончить учебное заведение за 2,5 года.

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Где учиться на автомеханика

Выбирайте колледж технического направления в вашем регионе. Ориентирами станут термины «технологический», «технический», «автомобильно-дорожный» в названии учебного заведения. Для обучения могут предлагать специализации:

эксплуатация транспортно-технических комплексов и машин;

ремонт и техническое обслуживание автомобильного транспорта;

наземные транспортно-технические средства.

Обучение этим профессиям предлагают и вузы. Часто абитуриенты и их родители задают резонный вопрос, а зачем вообще получать высшее образование? Зачем учиться целых пять лет, если можно ограничиться средним, поступить на бюджет и тут же, буквально после окончания колледжа, найти работу? В некоторых случаях получение высшего образования оправдано.

Зачем автомеханику высшее образование

Раньше эта профессия представлялась исключительно технической: клиент пригнал машину, специалист выполнил работу и получил оплату. Однако сегодня крупные технические центры, в особенности официальные дилерские центры зарубежных автопроизводителей, позиционируют сервисное обслуживание в совершенно ином качестве.

Клиенту совсем не обязательно идти в грязный цех, наблюдать за работой автослесарей или спрашивать что-либо у мастера за работой. Клиент будет общаться со старшим мастером, который проконсультирует его по всем вопросам ремонта и обслуживания, поможет выбрать запчасти, запишет, даст совет.

Старший мастер должен иметь техническое образование и опыт работы с автомобилями, при этом его должностные обязанности меняются: он работает уже не с машинами, а с клиентами. Уровень зарплаты этого специалиста обычно выше, чем у людей, работающих в цеху. На эту должность с большей вероятностью возьмут сотрудника с высшим образованием, так как он, как правило, не только отлично владеет технической стороной вопроса, но и умеет разговаривать с клиентами.

Кроме того современные автосервисы, которые готовы платить достойную зарплату, предъявляют все большие требования к уровню образования своих сотрудников.

Мастер-универсал без опыта должен знать в теории:

законы физики;

устройство двигателя;

особенности функционирования трансмиссии и коробок передач обоих типов;

типы систем зажигания;

компоненты топливных систем;

особенности работы электрического оборудования и пр.

На первый взгляд, для понимания нюансов технического устройства транспортного средства достаточно и среднего образования. Однако с точки зрения современного работодателя, наличие высшего образования определяет лучшую обучаемость специалиста, которому придется активно следить за обновлениями автомобилей от ведущих мировых брендов, пользоваться компьютерными программами и нередко руководствоваться инструкциями на английском языке.

В крупных автосервисах, где существуют хорошие возможности карьерного роста, предпочтение традиционно отдают кандидатам с высшим образованием по специальности или техническом профилем. Такие сотрудники имеют больше шансов со временем занять пост среди руководящего состава сервисного центра.

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Где искать работу автомеханику

После окончания колледжа или вуза нужно обращаться:

на СТО;

в автомастерские;

на предприятия с собственным автопарком;

в дилерские и сервисные центры.

Чем крупнее предприятие и больше штат сотрудников автослесарного подразделения, тем больше карьерных перспектив ожидает соискателя.

Совет. Устраиваясь на работу в сервис, который специализируется на ремонте иностранных авто, не стоит сообщать работодателю об опыте и навыках ремонта отечественной машины в гараже. Как правило, эти навыки воспринимаются как минус соискателя, так как, по мнению руководителей таких сервисов, переучить специалиста работать на ином качественном уровне всегда сложнее, чем научить работать с нуля.

Нередко крупные автосервисы принимают на стажировку студентов последних курсов технических вузов. И если такая возможность существует, будущему инженеру-механику стоит ею воспользоваться, так как после окончания учебного заведения он гарантированно будет трудоустроен. Хорошие перспективы найти достойную работу еще во время обучения есть в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге и других, где уровень работы автосервисов с именем всегда выше, чем в регионах.

Преимущества трудоустройства в официальном крупном дилерском центре:

высокая заработная плата — 70-80 тысяч рублей;

возможность увеличения зарплаты в зависимости от выработки;

социальный пакет — больничный, отпуск, страховка;

корпоративные способы стимулирования сотрудников — компании могут предлагать бесплатные обеды и другие бонусы.

Автомеханик-универсал обладает хорошими перспективами роста заработной платы и развития карьеры. Наличие высшего образования позволяет со временем претендовать на должность мастера цеха или мастера-приемщика. Мастер цеха — уже не специалист-практик, а управленец, в подчинении которого могут трудиться несколько механиков, маляров или бригад.

Карьерный рост колористов ограничен, однако работодатели высоко ценят специалистов этого профиля. Найти автослесаря всегда проще, чем хорошего колориста, что отражается на заработной плате опытного специалиста.