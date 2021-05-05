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Депутат горсовета Кировска попала в смертельную аварию под Мурманском

Происшествия
Депутат горсовета Кировска попала в смертельную аварию под Мурманском
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Мурманск, 5 мая. Три человека погибли и один был доставлен в больницу с травмами в результате столкновения двух легковушек.

Крупная авария произошла на 1357-м км автодороги Р-21 «Кола». В результате случившегося погибли три человека. Одной из скончавшихся стала депутат городского совета Кировска, креативный директор ООО «Телесеть» Марина Котомкина.

По данным сотрудников правоохранительных органов, трагедия произошла ранним утром. Не поделили дорогу две иномарки — Hyundai и Mazda.

Одного пострадавшего доставили в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

ФАН сообщал об аварии в Хабаровске. Ее виновником стал пьяный водитель. В результате случившегося погибли два человека.

дтп кола мурманская область чиновница
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