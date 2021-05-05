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Настя Каменских в образе художницы Фриды Кало отметила день рождения в мексиканском стиле

Шоу-бизнес
Настя Каменских в образе художницы Фриды Кало отметила день рождения в мексиканском стиле
instagram.com  /  @kamenskux

Москва, 5 мая. Певица Настя Каменских не раз признавалась, что влюблена в Мексику. Именно поэтому звезда устроила вечеринку, вдохновившись искусством и культурой этой страны.

Поп-исполнительнице 4 мая исполнилось 34 года. С самого утра артистка начала получать поздравления от друзей, коллег и поклонников со всего мира. А уже вечером она устроила пышный праздник. Для вечеринки именинница создала образ, вдохновленный стилем известной мексиканской художницы Фриды Кало. Перед гостями певица предстала в полупрозрачном черном платье и с венком из цветов на голове.

В своем Instagram-аккаунте Каменских опубликовала несколько фото и видео с торжества. На тусовке практически все — от угощений до декора — вызывало ассоциации с жаркой страной. Весь вечер звезда зажигала на танцполе под собственные композиции, успевая при этом и общаться с гостями. Помимо супруга, рэпера Потапа, на вечеринке присутствовали мама артистки и ее лучшие подруги.

Большим сюрпризом вечера стал тематический торт. На десерте также красовался портрет Фриды Кало. Певица призналась в соцсети, что праздник получился именно таким, каким она мечтала его увидеть: ярким и колоритным. Настя Каменских давно влюблена в Мексику. Она отдыхает в этой стране пару раз в год. Кроме того, звезда уже несколько раз пыталась покорить испаноязычную публику и записала пару треков на иностранном диалекте.

С днем рождения Каменских поспешил поздравить композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш. В беседе с ФАН он поделился своими искренними пожеланиями в адрес блестящей исполнительницы.

день рождения певица каменских
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Все новости / Шоу-бизнес / Настя Каменских в образе художницы Фриды Кало отметила день рождения в мексиканском стиле
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