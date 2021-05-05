Экспорт российского золота повысился в два раза

Москва, 5 мая. Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о двукратном увеличении экспорта российского золота в марте текущего года.

Об этом пишут СМИ, ссылаясь на данные ведомства. По предварительной информации, РФ поставила другим странам в первом весеннем месяце 26,5 тонны золота примерно на 1,5 миллиарда долларов.

«В натуральном выражении это в 2,2 больше, чем в марте прошлого года, и в 2,3 раза больше, чем в феврале текущего», — сообщает «Интерфакс».

В Великобританию было экспортировано 21,1 тонны на 1,2 миллиарда долларов. Также драгметалл получили в том числе Турция, Индия, ОАЭ и Казахстан.

Центральный банк Российской Федерации ранее отмечал, что не собирается пополнять золотые запасы. Однако в случае изменения решения регулятора рынок будет проинформирован, сообщили в ЦБ.