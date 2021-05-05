«Газпром» нарастил поставки в Германию за март

Москва, 5 мая. Традиционный лидер по объему импорта российского трубопроводного газа среди стран Европы — Германия — активно наращивала закупки сырья в марте 2021 года.

Так, в начале весны ФРГ увеличила поставки газа «Газпрома» на 66,3% относительно марта прошлого года — до 4,444 млрд кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. Второе место среди стран Евросоюза по объему закупок трубопроводного газа из РФ заняла Италия, импортировавшая 1,277 млрд кубометров. В годовом выражении показатель снизился на 41,5%, однако в месячном вырос на 467%. В тройке лидеров также оказалась Франция, закупившая 1,1 млрд кубометров сырья. Здесь показатель в годовом выражении вырос на 15,14%, а в месячном — на 29,42%.

Кроме того, в марте 2021 года Сербия активно закупала у «Газпрома» — 245,5 млн кубометров газа. В годовом выражении объем вырос на 138%, а в месячном — на 2,86%. Болгария импортировала 269,8 млн кубометров, в годовом выражении рост на 51,41%, в месячном — на 24,48.

С начала текущего года «Газпром» увеличил экспорт продукта в страны дальнего зарубежья на 28,3% — до 68,4 млрд кубометров.