В Британии высмеяли три главных недостатка реактивных ранцев для спецназа ВМС

Лондон, 5 мая. Тестирование бойцами спецназа ВМС Великобритании новой разработки компании Gravity Industries в виде реактивного ранца подверглось жестким насмешкам жителей страны.

Об этом сообщает издание Daily Mail, пересказ публикации представлен «ПолитРоссией». На размещенном представителями Вооруженных сил Великобритании видео демонстрируется, как боец взлетает с катера и приземляется на палубу впереди идущего корабля. При этом обе его руки заняты громоздкими подруливающими устройствами, сам полет осуществляется за счет ранца на спине.

Читатели Daily Mail высмеяли боеспособность такого «бойца будущего» в откровенных комментариях.

«Один неудачный выстрел в топливные баки, и он (британский спецназовец. — Прим. ред.) будет поджарен»; «Не станет ли проблемой отсутствие свободных рук для стрельбы?» — предупредили пользователи Сети.

Кроме того, граждане Великобритании указали на опасность обычного падения в воду для носителя ранца Gravity Industries ввиду его тяжести и сильный шум при работе этого устройства, который исключает скрытность при приближении к цели.

Ранее сообщалось о разработке уникального и мощного вооружения для спецподразделений ВС РФ.