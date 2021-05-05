Оргкомитет увеличил квоту зрителей на матч Евро-2020 между Данией и Россией

Копенгаген, 5 мая. Поединок сборных Дании и России на чемпионате Европы по футболу смогут посетить до 15 900 зрителей.

Пресс-служба датского оргкомитета Евро-2020 в Instagram-аккаунте сообщила об увеличении квоты болельщиков на матч с Россией. Так, игру в Копенгагене смогут посетить до 15 900 зрителей. Матч пройдет 21 июня на стадионе «Паркен». Эта игра станет для сборной России третьей на турнире.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России выступит в группе B. Команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Финляндией и Данией. Два матча из трех россияне проведут на петербургском стадионе «Газпром Арена».

Ранее исполком УЕФА утвердил расширение заявки команд — участниц чемпионата Европы с 23 до 26 футболистов. Об этом сообщила пресс-служба организации.