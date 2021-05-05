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Продюсер «Маски» объяснил, почему Гарик Мартиросян покинул судейское кресло

Шоу-бизнес
Продюсер «Маски» объяснил, почему Гарик Мартиросян покинул судейское кресло
instagram.com  /  @martirosian_official

Москва, 5 мая. В первом сезоне шоу «Маска» юморист Гарик Мартиросян был одним из членов жюри, однако по каким-то причинам отказался принимать участие в новых выпусках рейтингового проекта НТВ.

Место Мартиросяна во втором сезоне «Маски» занял его коллега по Comedy Club, шоумен Александр Ревва. Зрители шоу принялись гадать, почему же юморист покинул судейское кресло. Многие даже всерьез думали, что Мартиросян решил принять непосредственное участие в проекте, поэтому скрывается под одним из костюмов.

Продюсер «Маски» Юлия Сумачева объяснила, что 47-летний юморист просто испугался коронавируса. По ее словам, звезда решила не рисковать и обезопасить себя и близких.

«Гарик отказался принимать участие во втором сезоне шоу из-за коронавируса. Он очень волновался, что может заболеть и не хотел рисковать», — объяснила Сумачева в беседе с подписчиками в Instagram.

Второй сезон шоу, по словам продюсера, пользовался большей популярностью у телезрителей, чем предыдущий. Поэтому неудивительно, что создатели проекта уже объявили о выходе следующих выпусков. Передача снова начнет транслироваться с 13 февраля 2022 года.

Однако зрители требуют пересмотреть правила для третьего сезона. Многие остались недовольны судейством на проекте, поэтому призвали сменить жюри или ввести исключительно зрительское голосование.

шоу мартиросян маска
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