Владимир Путин и Эмомали Рахмон встретятся в Москве 8 мая

Москва, 5 мая. Переговоры президента РФ Владимира Путина и лидера Таджикистана Эмомали Рахмона пройдут накануне Дня Победы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Лидеры государств встретятся в Москве 8 мая, уточнил Песков в беседе с журналистами отечественных СМИ. По предварительным данным Кремля, отдельная встреча Владимира Путина и Эмомали Рахмона не планируется. Лидеры стран примут совместное участие в мероприятиях в честь Дня Победы, поясняется в сообщении.

Ранее стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры в Душанбе в конце мая текущего года.