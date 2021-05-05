Инфекционист составил топ заблуждений о лечении коронавируса

Уфа, 5 мая. Неправильное лечение COVID-19 страшнее, чем сам вирус, предупредил врач-инфекционист Глеб Глебов и перечислил наиболее распространенные ошибки в борьбе с заболеванием.

Медик подчеркнул, что вирусная пневмония «по типу матового стекла» не лечится антибиотиками, особенно, назначенными без общего анализа крови.

«После бездумного назначения антибиотиков происходит расстройство желудочно-кишечного тракта, затем развивается бактериальная флора, и когда антибиотики понадобятся реально, они не подействуют!» — написал врач в своем Instagram.

Глебов также отметил, что гормоны не назначаются с первых дней, и предостерег от резкого прекращения курса. В последнем случае могут возникнуть гормональные сбои и повышение сахара в крови, пояснил специалист.

Другой ошибкой врач назвал прием «Курантила» при коронавирусе. По словам Глебова, этот препарат, нередко назначаемый с первого дня, бесполезен при данном заболевании.

Медик напомнил и о том, что на сегодняшний день не существует ни одного противовирусного препарата с абсолютно доказанной эффективностью против коронавируса. Он отметил, что большинство известных и предлагаемых для лечения инфекции средств токсичны, и призвал тщательно оценивать необходимость их использования.

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