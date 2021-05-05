Болгария возобновляет оформление виз для россиян

Москва, 5 мая. Визовые центры Болгарии, функционирующие в России, возобновляют прием документов на оформление виз, сообщили в принимающей компании Go2Holiday.

Заявки на получение въездных документов обещали обрабатывать максимально быстро, сообщил главный представитель организации Алпер Али, информирует TourDom.ru. В болгарском посольстве на территории РФ заявление пока никак не прокомментировали.

При этом консулы страны 1 мая сообщили, что россияне, которые вакцинировались от коронавируса «Спутником V», могут спокойно приезжать на территорию Болгарии. В стране уже стартовал летний сезон. Поэтому власти государства внесли отечественный препарат против COVID-19 в перечень одобренных препаратов.

Авиасообщение между Российской Федерацией и Венесуэлой возобновилось. Первый самолет из Москвы совершил посадку в Каракасе 3 мая, рассказал министр туризма государства Али Падрон, передает «Ридус».