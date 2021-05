Компания SpaceX запустила на орбиту микроспутники Starlink

Вашингтон, 5 мая. Очередной запуск ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX состоялся в Соединенных Штатах. Трансляция пуска ведется на сайте компании.

Как сообщается, Falcon 9 должен доставить 60 микроспутников Starlink. Старт ракеты произошел с площадки Космического центра им. Джона Кеннеди на острове Мерритт в 22:01 по московскому времени. Прежний запуск микроспутников был осуществлен 29 апреля.

В SpaceX рассчитывают снова вернуть на Землю первую ступень ракеты-носителя. После нескольких минут полета она обычно возвращается в автоматическом режиме на плавучую платформу Of Course I Still Love You.

Ранее сообщалось, что компания намерена запустить 4 или 5 мая в тестовом режиме в суборбитальный полет прототип космического корабля Starship.