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Диетолог назвал самые опасные для сердца продукты

Общество
Диетолог назвал самые опасные для сердца продукты
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Москва, 5 мая. Употребление некоторых продуктов представляет смертельную опасность для сердца. Такое заявление сделала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

Любая пища влияет на организм. Употребление некоторых продуктов положительно сказывается на состоянии здоровья, другие могут ему значительно навредить. Жирная белковая пища приводит к ослаблению сосудов и впоследствии может спровоцировать тромбоз. Такая еда считается самой опасной для здоровья сердца, обратила особое внимание Дюваль.

Любимый многими россиянами шашлык может нанести вред организму, поэтому его употребление должно быть умеренным. Допустимой нормой этого блюда из красного мяса считается порция в 70–100 граммов, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Неправильное приготовление шашлыка может вызвать онкологическое заболевание, предупредила диетолог Маргарита Макуха. Рекомендуется подрезать кусочки жира с мяса, поскольку в процессе жарки он капает на угли и образует вредные канцерогены.

сердце продукты диетолог
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