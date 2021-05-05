В Минфине США оценили возможность увеличения процентной ставки ФРС

Вашингтон, 5 мая. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен прокомментировала возможность повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Глава ведомства уверена, что данные действия не требуются для экономики государства. Об этом она заявила 4 мая в ходе саммита генеральных директоров The Wall Street Journal.

«Я не предвижу этого и не рекомендую», — цитирует американского чиновника ТАСС.

Также Йеллен упомянула о возможности возникновения связанных с ростом инфляции проблем. ФРС способна с ними справиться, уверена министр финансов США.

Состояние американской экономики ранее оценил глава ФРС Джером Пауэлл. Он указал на «точку перелома», которая образовалась на фоне вакцинации от COVID-19 и государственных мер поддержки населения.