Ольга Бузова вспомнила о травле одноклассников

Москва, 5 мая. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова не раз говорила, что с самого детства ей приходилось сталкиваться с завистью и ненавистью. Однажды одноклассники даже измазали певице волосы гудроном.

По словам поющей телеведущей, ей с раннего детства приходилось давать отпор. Бузова утверждает, что у нее всегда было собственное мнение и позиция, поэтому находились люди, которых она сильно раздражала этим.

«От директора школы до какого-то конкретного учителя. Они свой негатив срывали на мне, оскорбляя и унижая. С годами вырабатывается иммунитет», — заявила звезда.

В школе отношения с одноклассниками у Ольги Бузовой не сложились. С первого класса она подвергалась жесткой травле. По словам певицы, с ней захотела дружить одна девочка, однако будущая звезда к этой дружбе отнеслась прохладно. Тогда одноклассница из-за большой обиды настроила остальной класс против Бузовой.

«В ответ девочка подговорила всех своих подруг, чтобы они перестали со мной общаться, начали травить меня, они даже измазали мои волосы гудроном и поставили крест на лбу!» — вспомнила артистка на бизнес-конференции известного блогера Александры Беляковой.

Сейчас певице тоже частенько приходится сталкиваться с хейтом, однако она давно привыкла к критике и научилась не обращать внимания. Бузова по праву считается одной из самых популярных женщин в шоу-бизнесе, а на ее Instagram-аккаунте подписано более 23 миллионов человек.

Недавно звезда «Дома-2» сделала Филиппу Киркорову особенный подарок в день его рождения. Она призналась, что этим презентом хочет скрепить свою дружбу и «духовную связь» с поп-королем.