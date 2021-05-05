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В США рассказали, чем обернутся попытки Турции создать истребитель без помощи России

Армия
В США рассказали, чем обернутся попытки Турции создать истребитель без помощи России
tsk.tr  /  Türk Silahlı Kuvvetleri

Вашингтон, 5 мая. Турция не сможет построить собственный истребитель без помощи российских технологий, уверен эксперт из США.

Соединенные Штаты исключили турецкую сторону из программы по производству истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Причиной послужило то, что Анкара не стала отказываться от российских систем ПРО С-400 «Триумф». В итоге Турция лишилась американского самолета, но появился дополнительный стимул к производству собственной техники, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на военного аналитика портала 19FortyFive.

Турция вряд ли сможет самостоятельно заняться производством настолько сложной и современной машины. Пока что самолет под названием TF-X существует исключительно в виде макета. Помочь могла бы Россия, с которой турецкая сторона не отказывается сотрудничать. Попытки строительства самолета без РФ обречены на неудачу. В первую очередь Анкару будут интересовать технологии по созданию двигателей, уверен автор.

«Теоретически турецкие специалисты сумели бы создать собственную стелс-платформу, но вопрос с силовыми установками, обладающими достаточной мощностью, станет серьезной проблемой», — пишет эксперт.

Российская Федерация обладает большим опытом в производстве авиадвигателей. В издании напомнили о том, что Москва уже помогала Пекину с созданием силовой установки для китайского истребителя J-20. Потенциал в сотрудничестве РФ и Турции также существует.

Американские специалисты ранее объяснили, почему российский БПЛА «Охотник» заставит США и НАТО внимательно следить за воздушным пространством.

турция с-400 истребитель f-35
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