Власти закрытого города Красноярского края объявили траур по погибшим в Бурятии туристам

Красноярск, 5 мая. Все развлекательные мероприятия на территории ЗАТО Зеленогорск были отменены в связи с трауром по трем участникам восхождения на вершину Мунку-Сардык.

Мэрия ЗАТО Зеленогорск объявила среду днем траура по трем погибшим при сходе лавины туристам, которые являлись членами местного клуба «Фирн». В городе отменены все развлекательные мероприятия, администрация выразила соболезнования друзьям и близким жертв катастрофы.

Трагедия произошла 3 мая в Тункинском районе Бурятии. Из пяти участников восхождения на вершину Мунку-Сардык Саянских гор уцелели только двое — они раскопали труп одного товарища, а еще два тела обнаружили спасатели. Все пострадавшие являлись членами незарегистрированной туристической группы, писал ФАН.