Обновленный «Дом-2» получит площадку на Сейшелах

Москва, 5 мая. Реалити-шоу «Дом-2» снова получит площадку на Сейшелах после возвращения в эфир, однако участникам придется побороться за право уехать в жаркий край.

Сейшельский «филиал» телестройки закрыли еще прошлой осенью из-за пандемии коронавируса и нерентабельности. Однако продюсеры проекта, похоже, надеются на высокие рейтинги после возвращения обновленного реалити-шоу в эфир на канале «Ю», поэтому площадке решили дать еще один шанс.

«Путевки к океану разыграют конкурсным путем, так что участников и тут столкнут лбами. Желающим придется проявить весь свой креатив», — рассказали осведомленные источники.

Пока в эфир вернется именно «Яхта любви», которая уже долгое время простаивает в одном из морских портов. По итогам конкурса на нее смогут попасть не только пары, но и перспективные одиночки. Дальнейшие решения владельцы шоу будут принимать, основываясь на рейтингах.

Кто из ведущих отправится с участниками на Сейшелы, пока неизвестно. Скорее всего, в жаркий край полетит Андрей Черкасов, пишет «СтарХит».

На площадку обновленного «Дома-2» вернулся «старичок» проекта Глеб Жемчугов. Он встретил на шоу новую любовь и привел шестилетнего сына на проект, чтобы познакомить его с избранницей.