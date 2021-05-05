Пристань распилили на металл: жителей Саратова высаживают с кораблей прямо в воду

Саратов, 5 мая. Пассажиры пригородных речных перевозок в Саратовской области вынуждены высаживаться прямо в воду. В поселке Синенькие, недавно вошедшем в состав Саратова, старую пристань разобрали на металл. Власти уже начали сооружение временного понтона.

«Неприятная ситуация. Вода еще ледяная, поэтому очень холодно в не выходить. Надеюсь, власти сдержат обещание и построят полноценную пристань. Временный понтон — не решение», — рассказал ФАН один из пассажиров саратовского речного трамвая.

Ранее мэр Саратова Михаил Исаев выступил с традиционным докладом. Чиновник рассказал, как столица региона пережила 2020 год.