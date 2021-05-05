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Министры иностранных дел стран G7 обсуждали Россию полтора часа

  /   Обновлено: 05 мая 2021 09:34
Политика
Министры иностранных дел стран G7 обсуждали Россию полтора часа
Global Look Press  /  Martyn Wheatley

Лондон, 5 мая. Главы МИД стран G7 потратили на обсуждение Китая и России больше времени, чем на другие вопросы. Об этом проинформировал представитель американского Госдепа.

По его словам, руководители внешнеполитических ведомств потратили на обсуждение Китая полтора часа. Для дискуссии по России было выделено аналогичное время. На обсуждение Мьянмы, Ливии и Сирии выделили по 30 минут, сказал представитель Госдепа.

Во время переговоров в Лондоне американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Россию якобы необходимо «привлекать к ответственности». В то же время чиновник выступил за стабильные отношения с Москвой.

Как стало известно ранее, МИД Японии призвал G7 сформировать совместный подход в отношении России.

G7 россия сша китай
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