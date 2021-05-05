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Фонды Сороса вместе с неонацистами нацелились на правительство Орбана в Венгрии

Политика
Фонды Сороса вместе с неонацистами нацелились на правительство Орбана в Венгрии
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Будапешт, 5 мая. НПО Джорджа Сороса и союзники-глобалисты намерены свергнуть консервативное правительство Виктора Орбана в Венгрии в партнерстве с венгерской неонацистской партией. 

Об этом пишет обозреватель портала Gateway Pundit Ричард Абельсон. По его словам, левосторонняя НПО Сороса «Открытое общество» (нежелательная организация в России) продолжает атаковать консервативные правительства по всему миру после протестных выступлений 2020 года в США против Дональда Трампа.

По данным издания, в прошлом году левая сеть НПО «Открытое общество» спровоцировала несколько атак на правительства других стран. В частности, организация привлекла бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в суд за обеспечение безопасности границ Италии, а позднее пыталась свергнуть Биньямина Нетаньяху в Израиле с помощью судебной кампании. Данная сеть пыталась проявить себя в Индии, Мьянме, России и Бразилии. Власти этих стран уже обвинили все фонды «Открытого общества» во вмешательстве в их внутренние дела.

«Пока демократы делают все возможное, чтобы предотвратить реальный аудит выборов в США в 2020 году, сеть «Открытое общество» уже сосредоточила свое внимание на своем следующем заклятом враге: консервативном правительстве Виктора Орбана в Венгрии, которое стало оплотом против идеологии без границ», — подчеркивает Абельсон.

Правительство Виктора Орбана готовится к переизбранию весной 2022 года, однако его рейтинг впервые с 2010 года опустился ниже 50%. Главным соперником Орбана левые СМИ называют мэра Будапешта Гергея Карачони, хотя его партия набирает только 2% в общенациональных опросах. В прошлом году Карачони публично поблагодарил Джорджа Сороса за пожертвование одного миллиона евро.

Карачони ранее обвинили в союзе с крайне правой партией «Йоббик». Он назначил на высокие должности нескольких представителей политсилы, несмотря на то, что «Йоббик» даже не представлен в городском совете Будапешта. Однако европейские СМИ, которые обычно обрушиваются с критикой на Орбана при малейшем предлоге, «теперь закрывают глаза на альянс» партии «Йоббик» и Карачони.

Абельсон сообщает, что кампанию против патриотического руководства Венгрии, поддерживающего Трампа, организуют члены сети «Открытое общество».

«Другими словами, ЕС и фонды «Открытого общества» финансируют НПО, которая тесно сотрудничает с политической оппозицией и крайне правой бывшей неонацистской партией, чтобы свергнуть избранное правительство. И все во имя «верховенства закона»!» — резюмировал автор.

Ранее издание The Duran представило «Список Сороса», который раскрывает всю правду о Евросоюзе: объединение является ни чем иным, как инструментом миллиардера, представителя богатой правящей элиты, который использует Евросоюз с целью продвигать свою неолиберальную политику. Политика Джорджа Сороса включает в себя вопросы свободной миграции, однополых браков, евроинтеграции Украины, а также войны с Россией. Из 751 члена Европейского парламента Джордж Сорос контролирует более трети.

В документе перечислены имена 226 депутатов Европарламента, лоббирующих интересы миллиардера. К примеру, в список вошли экс-президент Европейского парламента Мартин Шульц и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт.

венгрия сорос орбан йоббик
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