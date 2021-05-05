Половодье вызвало сложную гидрологическую ситуацию в Западной Сибири

Новосибирск, 5 мая. Сложная гидрологическая ситуация ожидается в Западной Сибири из-за прихода тепла и сезона паводков на реках, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наибольший уровень опасности наблюдается в Алтайском крае, республике Алтай, Новосибирской, Томской, Кемеровской и Омской областях. Не исключена вероятность подъема воды до опасных уровней. Также возможно подтопление прибрежных территорий.

«На притоках Оби и самой Оби ситуация проблемная», — заявил Вильфанд в диалоге с ТАСС.

Также рискам половодья подвержены соседние с Подмосковьем регионы. Главной опасностью в весенний период для близлежащих к Московской области районов является переполнение водохранилищ.