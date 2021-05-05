Депутат Елена Драпеко в медиацентре «Патриот» расскажет о новых социальных льготах

В среду, 5 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» состоится эфир на тему «Новые законы для защиты прав инвалидов и ветеранов».

В России постоянно обновляется законодательство в части, касающейся выплат новых льгот и социальных пособий. Так, накануне майских праздников президент России Владимир Путин подписал закон о социальных льготах для членов семей тех военнослужащих, которые погибли в боевых действиях, не успев получить статус ветерана. Согласно изменениям, в список ветеранов можно будет внести военных, которые погибли в бою, но не получили при жизни соответствующий статус. Вместе с тем семьи этих военнослужащих получат все необходимые льготы, указанные в действующем законе.

Есть предложения по тарифному регулированию: обсуждается идея о повышении тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом.

При этом в России с 1 апреля отменили некоторые льготы, которые были введены из-за коронавируса. Например, люди старше 65 лет не могут оформлять больничные при режиме самоизоляции. Также не действуют рекомендации ЦБ о реструктуризации кредитов для тех, у кого нашли коронавирус или сильно упали доходы из-за пандемии.

Что еще нового ждать от законодателей? Читателям Медиагруппы «Патриот» об этом расскажет депутат Государственной думы от партии «Социалистическая политическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Прямой эфир пройдет здесь.

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