Центр «Вектор» испытывает трехэтапную прививку «ЭпиВакКороны» на животных

Москва, 5 мая. Центр «Вектор» приступил к первой и второй фазе испытаний трехэтапной вакцинации от COVID-19 препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом Роспотребнадзор сообщил в Instagram.

Трехкратную вакцинацию «ЭпиВакКороной» провели на приматах первый раз в мае 2020 года, за животными до сих пор продолжают наблюдать. Другую группу животных, состоящую их хорьков и морских свинок, привили таким же образом в конце июня того же года.

Хорьков и морских свинок привили вновь, но уже по системе трехкратной вакцинации, и у вакцинированных животных наблюдается устойчивый прирост иммунитета. Об этом сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

Ранее в центре «Вектор» заявили, что российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» способствует выработке антител, нейтрализующих три штамма вируса: классический, британский и южноафриканский. Об этом свидетельствуют данные исследований.