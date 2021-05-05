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Пять человек погибли при нападении на детсад в Бразилии. События дня

Общество
Пять человек погибли при нападении на детсад в Бразилии. События дня
Global Look Press  /  Luiz Souza / ZUMAPRESS.com

Байден надеется на встречу с Путиным в июне

Президент Соединенных Штатов Джо Байден надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в июне в ходе своей поездки в Европу. Об этом хозяин Белого дома заявил, отвечая на вопрос журналистов, планирует ли он подобные переговоры в ходе турне по Старому Свету. Ранее Байден предложил Путину провести саммит в Европе для обсуждения двусторонних отношений. Госсекретарь Энтони Блинкен не исключил, что одной из тем диалога может стать ситуация на Украине.

Пять человек погибли при нападении на детсад в Бразилии

Пять человек погибли при нападении на детсад в Бразилии. События дня
Global Look Press  / Luiz Souza / ZUMAPRESS.com

Три ребенка и два воспитателя погибли в результате атаки на детский сад в бразильском муниципалитете Саудадис штата Санта-Катарина. Нападавшим оказался 18-летний парень, вооруженный ножом. При задержании злоумышленник попытался покончить с собой. Сейчас он в больнице в критическом состоянии. В опасный момент в детском саду находились около 30 воспитанников. Большего числа жертв удалось избежать благодаря действиям персонала: взрослые заперлись в классах с детьми. В штате, где произошла трагедия, объявлен трехдневный траур.

В Мексике объявлен траур после ЧП в метро

Пять человек погибли при нападении на детсад в Бразилии. События дня
youtube.com  / RT

Мексика оплакивает жертв катастрофы в столичном метро. Президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о трехдневном национальном трауре. Метромост обрушился поздним вечером понедельника: два вагона рухнули с десятиметровой высоты на проезжую часть. По меньшей мере 23 человека погибли, 79 пострадавших госпитализированы. Причины аварии устанавливают правоохранительные органы, по факту инцидента организована проверка. Накануне власти Мехико завершили операцию по подъему и перемещению упавших вагонов. Ветка столичного метро, где произошла авария, закрыта на неопределенный срок.

Путин наградил медиков за борьбу с COVID-19

Пять человек погибли при нападении на детсад в Бразилии. События дня
kremlin.ru  / Пресс-служба Президента России

Владимир Путин удостоил более 240 медиков орденами Пирогова и медалями Луки Крымского за большой вклад в борьбу с коронавирусом, самоотверженность, организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения инфекции. Некоторые медики награждены посмертно. Еще пять медицинских сотрудников получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

 

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