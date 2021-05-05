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«Поправили кукушку»: в Пензе починили одну из известных достопримечательностей города

Общество
«Поправили кукушку»: в Пензе починили одну из известных достопримечательностей города
minkult.pnzreg.ru  /  Министерство культуры и туризма Пензенской области

Пенза, 5 мая. Часовой механизм расположенного в самом сердце Пензы памятника архитектуры был приведен в рабочее состояние. Теперь знаменитая «Кукушка» показывает правильное время, без опоздания оповещая горожан о смене часа.

Об отставании полувекового прибора для измерения времени горожане рассказали врио губернатора области Олегу Мельниченко. Глава региона пообещал решить проблему в ближайшее время и сдержал слово. Уже на следующий день двадцатиминутная разница была ликвидирована.

«В праздничные дни МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» не останавливает свою деятельность по благоустройству города. По многочисленным просьбам горожан был произведен ремонт одной из главных достопримечательностей города — часов «Кукушка», — сообщили на официальной странице предприятия в Instagram.

Памятник часам с кукушкой был установлен на Фонтанной площади Пензы в 1974 году. На протяжении почти полувека после каждого перемещения короткой стрелки центр города охватывало громкое «кукование», сигнализирующее о смене часа. Данный объект давно стал визитной карточкой столицы Сурского края. Именно этот маленький сквер с «Кукушкой» гости города посещают в первую очередь. 

Горожане очень обрадовались новости о починке достопримечательности, поблагодарив работников и губернатора за восстановление памятника. 

«Молодцы, поправили «Кукушку!»  — с долей юмора заметил один из пользователей Сети.

Ранее ФАН сообщал, что судебные приставы Пензы на протяжении двух лет списывали долги с «двойника» жительницы областного центра.

россия памятник пенза мельниченко пензенская область кукушка
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