В Казани молодой лихач сбил полицейского, пытаясь защитить друга-преступника

Казань, 6 мая. Травмированием сотрудника ДПС закончилась попытка правоохранителей задержать разыскиваемого за совершение разбоя мужчину. Инцидент произошел поздней ночью 5 мая на привокзальной площади международного аэропорта «Казань».

Как стало известно ФАН, черный Toyota Land Cruiser был остановлен полицейским для проверки документов примерно в 00:05. В ходе осмотра сотрудником был замечен разыскиваемый 25-летний мужчина, находящийся на пассажирском кресле автомобиля. 26-летний водитель попытался воспрепятствовать задержанию товарища, начав движение в тот момент, когда один из правоохранителей держался за ручку двери пассажира.

В результате резкого маневра полицейский был сбит с ног. После жесткого падения он получил различные травмы туловища и головы. Нарушитель же скрылся в неизвестном направлении.

«В отношении 26-летнего жителя Казани возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ, — применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств преступления и на розыск подозреваемого», — уточнил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

Ранее ФАН сообщал, что судебные приставы Пензы на протяжении двух лет списывали долги с «двойника» жительницы областного центра.