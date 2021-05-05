Мишустин одобрил: в Саратовской области ликвидируют завод по уничтожению химоружия

Саратов, 5 мая. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о ликвидации федерального казенного предприятия «Горный» в Саратовской области. С 2002 года на заводе уничтожалось химическое оружие, теперь там возведут экотехнопарк «Михайловский», где будут перерабатывать отходы I-II класса опасности.

«Конечно, это плюс для экологии региона, которая находится в достаточно угнетенном состоянии. Да, теперь в Горном будут перерабатывать опасные отходы, но это достаточно «чистый» процесс по сравнению с уничтожением химического оружия. Было бы глупо не использовать инфраструктуру, которая у нас есть», — рассказала корреспонденту ФАН эколог Наталья Тимченко.

Ранее ФАН делал подробный репортаж о технопарке «Михайловский». Там будут перерабатываться элементы, разрушающие экологическую систему на неопределенный срок.