Протесты экологов против «СП-2» назвали необоснованными

Москва, 5 мая. Строительство трубопровода «Северный поток — 2» не наносит вреда экологии Балтийского моря, а повод для протестов является надуманным. Об этом заявили российские эксперты.

Позиция немецких экологов, которые подали иск о «нарушении норм ЕС по экологической безопасности» сомнительна. Их действия наталкивают на мысль, что они действуют в интересах США и их союзников в Германии, заявил в разговоре с RT заместитель гендиректора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Заявления экоактивистов о том, что Германия якобы не нуждается в поставках природного газа звучат странно. Развитие новейших технологий, которые помогут отказаться от ресурса, невозможно без его использования в данный момент, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Ранее уже проводилась экологическая экспертиза проекта, поэтому сейчас разговоры о «вреде» проекта для моря абсурдны», — добавил специалист.

Ранее представители бундестага заявили, что Иск экологов в отношении «Северного потока — 2» не остановит реализацию проекта. Парламентарии уверены, что жалоба может слегка замедлить строительство газопровода из-за судебного разбирательства.