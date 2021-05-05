Покупай место на кладбище: Ширвиндт посетовал на жизнь после перенесенного COVID-19

Москва, 5 мая. Жизнь народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта после перенесенного COVID-19 сильно изменилась: актеру пришлось отказаться от некоторых привычек, вредивших здоровью.

В конце ноября прошлого года худрук московского Театра сатиры вместе с супругой попал в больницу с диагностированным коронавирусом. В декабре его выписали домой, но восстановление после болезни оказалось мучительным. В интервью «АиФ» Ширвиндт признался, что вынужденный отказ от вредных привычек стал для него настоящим испытанием.

«У меня на столе в кабинете стоят курительные трубки. Это все уже бутафория, потому что мне со всех сторон заткнули все пороки: я не курю, пить позволяют очень осторожно. Но я хочу спросить: а тогда зачем? Коли ничего нельзя при жизни, покупай место на кладбище и ложись… Ведь надо же для чего-то существовать», — посетовал артист.

Ширвиндт отметил, что люди зря «махнули рукой на запреты», подумав, что «эпицентр заразы прошел». Страны, в которых не было «настоящих глобальных катаклизмов», перепуганы, в отличие от России.

«Россия только так и существовала всю жизнь: то чума, то революция, то голодуха. И ничего, живем», — добавил Ширвиндт.

Сын артиста, ведущий Михаил Ширвиндт, своеобразно отметил выписку отца из больницы. На своей странице в Instagram он опубликовал видео с поправившимся после болезни артистом и пошутил, что открыл продажи плазмы крови переболевшего COVID-19 актера. Народный артист РСФСР поинтересовался у сына, хорошие ли у него антитела к коронавирусу. Телеведущий ответил, что пока не может знать наверняка, ведь их никто еще не приобрел.