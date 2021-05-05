Американские ученые создали инновационный метод редактирования генов

Вашингтон, 5 мая. Американские ученые создали новую технологию, которая позволит проводить миллионы генетических экспериментов одновременно, не вмешиваясь напрямую в ДНК.

Прежняя технология CRISPR работала как генетические «ножницы», разрезая структуру ДНК. Новая разработка является альтернативной системой генной инженерии под названием Retron Library Recombineering (RLR).

Новый метод не «разрезает» геном на кусочки, чем существенно облегчает работу и контроль за изменениями, внесенными в ДНК. Новый инструмент даст преимущество в масштабных экспериментах и позволит проводить миллионы исследований.

Ранее специалисты ФИЦ Биотехнологий РАН представили свое новое изобретение — вертикальную ферму для выращивания картофеля. Главным преимуществом разработки стала ее продуктивность: в год можно получить до шести урожаев.