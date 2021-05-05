На россиянина напал рецидивист: Панарин пропустит оставшуюся часть сезона НХЛ

Нью-Йорк, 5 мая. Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы, полученной в матче с «Вашингтон Кэпиталз». Панарин заступился за соотечественника Павла Бучневича и попытался подраться с хоккеистом «столичных» Томом Уилсоном, но тот опрокинул россиянина на лед и нанес несколько ударов в голову.



«Разочарованы тем, что Уилсон не получил за свои действия дисквалификацию. Этот игрок — настоящий рецидивист с большой историей подобных проступков. Опасные и безрассудные действия Уилсона привели к травме Панарина, из-за которой он будет вынужден пропустить остаток сезона. Шокированы, что департамент по защите игроков ничего не предпринял», — написала пресс-служба «Рейнджеров».



Ранее на ФАН вышел материал про отказ Панарина сыграть на ЧМ-2021. Нападающий не поможет сборной России.