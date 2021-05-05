Роскосмос создал первый мобильный лечебный комплекс

Москва, 5 мая. Предприятие Роскосмоса создало мобильный лечебно-диагностический комплекс. Опытные образцы уже прошли испытания.

Данная информация опубликована в проекте плана реализации программы диверсификации продукции предприятия до 2025 года. Документ включает в себя мобильный лечебно-диагностический комплекс, который был разработан в АО «106 ЭОМЗ». Его технические средства нужны для оказания первой неотложной помощи в результате разного вида катастроф.

В плане проекта есть уточнения, что в случае большого количества пострадавших, лечебно-диагностический комплекс должен использоваться как средство первой помощи. Роскосмос недавно анонсировал дополнительный космический запуск ракеты «Ангара» в 2021 году.