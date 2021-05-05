Жительница Сахалина сбежала от вооруженного ножом грабителя в защитной маске

Южно-Сахалинск, 5 мая. Продавщица одного из магазинов на Сахалине смогла спастись от вооруженного кухонным ножом разбойника, спрятавшего лицо под медицинской маской.

Женщина сообщила о разбойном нападении в один из майских праздничных дней. По данным с камер видеонаблюдения, в заведение зашел мужчина, лицо которого было полностью закрыто медицинской маской. Он начал угрожать ножом кассиру, после чего потребовал отдать все деньги из кассового аппарата. Женщина передала злоумышленнику всю выручку и сообщила грабителю, что есть заначка, которая хранится в другом месте.

Сахалинка ушла в подсобку и смогла выбраться оттуда на улицу, а затем связалась с представителями правопорядка. Преступник был быстро найден и доставлен в отдел полиции.

Накануне в Москве задержали злоумышленника, который пытался ограбить банк, угрожая муляжом гранаты. Преступника быстро задержали и заключили под стражу.