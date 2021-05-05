Депутат Пискарев заявил об иностранных курсах по подготовке незаконных акций

Москва, 5 мая. Выпускники иностранных курсов по возвращению в Россию занимаются организацией незаконных митингов. Об этом рассказал депутат Госдумы Василий Пискарев.

Комиссии по расследованию вмешательства извне выявила около десяти иностранных центров, которые осуществляют тренинги для россиян по подготовке к несогласованным акциям и беспорядкам, сообщает РИА Новости. Глава комиссии Пискарев утверждает, что были получены данные о 40 выпускниках этих центров.

По словам чиновника, граждане, прошедшие обучение на иностранных курсах «пытаются пропагандировать наркотики и вовлекать несовершеннолетних в дестабилизирующую деятельность». Госдума уже приняла законопроекты, направленные на противодействие проникновению в РФ нежелательных организаций и блокирование попыток оказать деструктивное воздействие на ситуацию в стране.