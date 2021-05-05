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Состояние ногтей может свидетельствовать о перенесенном COVID-19
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Состояние ногтей может свидетельствовать о перенесенном COVID-19

Общество
Состояние ногтей может свидетельствовать о перенесенном COVID-19
pixabay.com  /  picjumbo_com

Лондон, 5 мая. Линии или бороздки на ногтях могут быть следствием того, что человек пострадал от коронавируса. С таким заявлением выступил британский профессор Тим Спектор, передает Metro.

Ученый опубликовал в Twitter снимок таких ногтей и пояснил, что они регенерируют, имея определенный предел в росте в момент болезни и по ее окончанию. По словам Спектора, на отросших ногтевых пластинах видна белая полоса. Однако из-за того, что отрастают они на протяжении продолжительного времени, результаты могут прослеживаться не сразу. Стоит помнить, что «ковидные ногти» наблюдаются не у всех переболевших COVID-19: этот симптом стоит наравне с сыпью, появлением морщин и прочими.

Кожные заболевания могут стать хроническими посткоронавирусными симптомами. Так, в медицине уже наблюдались случаи появления неспецифических сыпей, опоясывающего герпеса и более серьезных последствий COVID-19.

ногти коронавирус симптом
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