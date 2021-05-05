Павильон для помощи бездомным людям появился в Набережных Челнах

Набережные Челны, 5 мая. Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации жители Набережных Челнов могут обратиться за помощью в специальный павильон. Он расположен между Органным залом и бассейном «Олимпийский».

Площадь павильона составляет 40 квадратных метров. Его в качестве подарка преподнес волонтерам местный бизнесмен Назип Зарипов. До этого неравнодушным гражданам приходилось помогать бездомным под открытым небом, а сейчас они могут вести свою деятельность в комфортном помещении.

В павильоне можно получить горячий обед и одежду по сезону. В ближайшем будущем там планируется установить полки с книгами и организовать небольшую парикмахерскую. Волонтеры намерены оказывать бездомным юридическую и психологическую поддержку, а также организовать их встречи с работодателями.

Новый проект по возрождению и сохранению древних народов Крайнего Севера ранее появился в России. Его автором стала несовершеннолетняя уроженка Красноярска Дарья Лыкова. Девушка учится за границей, но каникулы проводит в родном городе.