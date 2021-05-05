ГОСТы на растительное молоко могут скоро появиться в России

Москва, 5 мая. Возросший спрос на растительное молоко приведет к появлению ГОСТов на эту категорию продуктов в ближайшее время.

К разработке ГОСТов уже приступила Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) вместе с «ФНЦ Пищевых систем». Подробнее об этом агентству ROSNG рассказал сооснователь Ассоциации Артем Пономарев.

Российские регуляторы, по словам эксперта, готовятся к бурному росту индустрии альтернативных продуктов. Пока что в сфере регуляции много нерешенных вопросов. В России нет методов контроля и определения срока годности растительного молока. Пономарев уверен, что ситуация скоро изменится.

«Вместе с «ФНЦ Пищевых систем» мы готовим необходимые стандарты, формулируем четкие определения и готовимся к будущему рывку. Причем не только с законодательной точки зрения, но и с практической — например, готовим программы повышения квалификации новых специалистов для формирующегося рынка», — подчеркнул эксперт.

Специалист Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия ранее предупредила россиян об опасности сырого молока. Такой продукт, по ее словам, может быть заражен вирусом энцефалита, если не прошел соответствующую обработку.