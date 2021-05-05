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ГОСТы на растительное молоко могут скоро появиться в России

Общество
ГОСТы на растительное молоко могут скоро появиться в России
пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва, 5 мая. Возросший спрос на растительное молоко приведет к появлению ГОСТов на эту категорию продуктов в ближайшее время.

К разработке ГОСТов уже приступила Ассоциация производителей альтернативных пищевых продуктов (АПАПП) вместе с «ФНЦ Пищевых систем». Подробнее об этом агентству ROSNG рассказал сооснователь Ассоциации Артем Пономарев.

Российские регуляторы, по словам эксперта, готовятся к бурному росту индустрии альтернативных продуктов. Пока что в сфере регуляции много нерешенных вопросов. В России нет методов контроля и определения срока годности растительного молока. Пономарев уверен, что ситуация скоро изменится.

«Вместе с «ФНЦ Пищевых систем» мы готовим необходимые стандарты, формулируем четкие определения и готовимся к будущему рывку. Причем не только с законодательной точки зрения, но и с практической — например, готовим программы повышения квалификации новых специалистов для формирующегося рынка», — подчеркнул эксперт.

Специалист Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия ранее предупредила россиян об опасности сырого молока. Такой продукт, по ее словам, может быть заражен вирусом энцефалита, если не прошел соответствующую обработку.

гост регулятор растительное молоко
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