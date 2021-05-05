Марина Федункив рассказала, почему боится ботокса

Москва, 5 мая. Актриса Марина Федункив призналась, что не против пластических операций, но пока не прибегает к подобным процедурам омоложения.

В августе артистка отметит юбилей — ей исполнится 50 лет. Однако сама актриса подчеркивает, что возраст не играет значимой роли дня нее.

«Цифры в паспорте уже давно не показатель. Главное не они, а молодость души и то, насколько молодо человек себя сам ощущает. Это и на внешности сказывается», — подчеркнула Федункив.

По ее словам, она активно пользуется достижениями косметологии и уходовых процедур, но от ботокса и филеров принципиально отказывается, поскольку в этом случае «мимика лица замораживается, а для актрисы это критично».

«Предваряя вопрос о пластике — к ней не прибегала, но ничего в будущем не исключаю. А почему бы и нет? Тут главное не переборщить и не превратиться в копию такого резинового пупса. Помните, в советское время в магазинах игрушек такие продавались?» — отметила актриса

Ранее ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова призналась, что собирается обратиться к косметологам для омоложения. В скором времени, по словам телеведущей, она собирается колоть ботокс, поскольку «лицо поехало».

Ботокс является нейротоксином, который известен своими лечебными свойствами в косметической индустрии. Однако специалисты выяснили, что данное вещество может крайне отрицательно влиять на функционирование организма, если попадет через желудок, и даже способно вызвать паралич или же убить.