Вена, 5 мая. Жители Австрии, обсуждая санкции ЕС против России, обвинили Европу в лицемерии, напомнив, что за войну в Ираке и преследование Джулиана Ассанжа никаких наказаний не было.

На прошлой неделе Россия запретила въезд восьми высокопоставленным представителям Евросоюза, в ответ на односторонние необоснованные санкции ЕС, введенные против РФ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подчеркнула, что не Россия начала эту «санкционную войну», и Москва готова в любой время ответить адекватно, «чтобы окончить эту бессмысленную конфронтацию».

По словам дипломата, санкции в адрес России напоминают «жест отчаяния» на фоне неспособности американских и европейских политиков сформировать правильный внешнеполитический курс.

Мнения австрийских пользователей по данному вопросу разделились. Меньшая их часть поддержала западные страны, посчитав, что односторонние санкции обоснованы. Однако большинство отметили, что действия ЕС не оправданы.

«Сначала годами гадят России, получив указание из Вашингтона, а потом обижаются, что Россия на это реагирует», — пишет пользователь coolio12310.

Один из читателей напомнил, как Карин Кнайсль, будучи главой МИД Австрии, танцевала с российским президентом Владимиром Путиным и «делала перед ним реверансы». Пользователь под ником schniggschnagg21 подчеркнул, что действия Евросоюза демонстрируют лицемерие Запада.

«Европейские ценности и лицемерные акции как они есть! Когда США и Англия вопреки международном праву напали на Ирак и разгромили его в пух и прах из-за каких-то ложных слухов, никаких санкций не было. Захват территорий Палестины — тоже никаких санкций. Саудовская Аравия — никаких санкций, пока на куски не порезали журналиста, но и тогда санкции были просто смешными. До сих пор нет никаких санкций из-за Ассанжа. Пыточные тюрьмы на Кубе и даже в ЕС — никаких санкций. Давайте же поаплодируем последовательности ЕС и его ценностям! Вот так ЕС заслуживает уважения в мире и хочет, чтобы его воспринимали как сильного и объективного партнера», — отметил он.

Еще один читатель добавил, что действия Москвы оправданы, поскольку Россия «не будет терпеть санкций, оскорблений и эмбарго со стороны верных США стран».

Ранее сообщалось, что руководители внешнеполитических ведомств стран — членов Евросоюза рассмотрят ответ на российские санкции на совещании 10 мая. По словам официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано, Брюссель собирается выразить решительный протест в связи с российскими ограничительными мерами.