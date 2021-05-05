ВОЗ: свыше 93 тысяч человек умерли от COVID-19 за прошедшую неделю в мире

Москва, 5 мая. Жертвами коронавируса стали более 93 тысяч человек в мире за минувшую неделю. Это на шесть процентов больше, чем семь дней назад, отметили в ВОЗ.

Вторую неделю подряд число подтвержденных случаев заражения коронавирусом остается на высоком уровне — свыше 5,7 миллиона. Количество летальных исходов тоже растет. И за последнюю неделю умерли свыше 93 тысяч человек.

За неделю свыше 1,16 миллиона человек заразились коронавирусом в Европе, а умерли — более 22 тысяч. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,3 миллиона новых случаев и 36 тысяч смертей. В Юго-Восточной Азии выявили 2,7 миллиона заразившихся и 25 тысяч жертв инфекции.

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире составляет 153 187 889. По состоянию на 4 мая 2021 года количество жертв достигло 3 209 109 человек. Больше всего заразившихся отмечается в регионе Юго-Восточной Азии. Эксперты ВОЗ относят к нему Индию.