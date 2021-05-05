Курс доллара упал до 74,82 рубля

Москва, 5 мая. Стоимость одного доллара США снизилась до 74,8225 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов Московской биржи. Курс евро остался на прежнем уровне — 89,9425 рубля.

Рубль укрепился еще на две копейки по отношению к доллару. Стоимость фьючерса нефти эталонной марки Brent составила 69,38 долларов за баррель (+2,69%).

Российская валюта укрепляет позиции за счет роста цены Brent. При этом нефть дорожает в преддверии летнего автомобильного сезона в США и Европе.

После майских праздников на валютном рынке могут возникнуть предпосылки для ослабления курса доллара. Экономисты ожидают снижения доллара до 73 рублей.