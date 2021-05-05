Агроном Воробьев назвал два эффективных способа борьбы с кротами в огороде

Москва, 5 мая. Ежегодная борьба дачников с кротами начинается с наступлением весенне-летнего периода. Как избавить огород от этих зверьков, рассказал агроном Михаил Воробьев.

Кроты, по словам эксперта, делают полезное дело. Они уничтожают вредных насекомых, прячущихся в земле, а прокопанные ими ходы превращаются в своеобразные дренажные трубы.

«Поэтому, в принципе, кроты достаточно полезные зверьки, но своей деятельностью они могут нарушить выращивание урожая, внешний вид газонов, клумб и так далее», — отметил агроном в беседе с радио Sputnik.

Один из действенных способов борьбы с кротами — установка ультразвуковых отпугивателей. Другой эффективный метод — закопать в землю специальную сетку на глубину примерно 15–20 см. Кроты не смогут проникнуть под нее, отметил Воробьев.

Жительница Тюмени Ольга Ивановна ранее поделилась в своем блоге советами для богатого урожая. Она порекомендовала размещать в теплице банки с йодом для защиты рассады.